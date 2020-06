Modezaak de KOOPman opent op 9 juli zijn deuren in voormalig pand Hudson’s Bay Breda

BREDA - De KOOPman, een formule van The Sting Companies, opent donderdag 9 juli zijn deuren in Breda. De modezaak vestigt zich in het voormalige pand van Hudson's Bay in winkelcentrum De Barones in Breda. De winkel krijgt zowel een entree aan de Karrestraat als in De Barones zelf.

Dat heeft Kroonenberg Groep, eigenaar van De Barones, dinsdag bekendgemaakt.

Deze krant meldde begin mei al dat er sprake van was dat de KOOPman zich naar alle waarschijnlijkheid zou vestigen in het pand dat Hudson's Bay eind vorig jaar verliet. Inmiddels hebben Kroonenberg Groep en The Sting Companies overeenstemming bereikt over een huurovereenkomst.

Begane grond en eerste etage

De nieuwe modezaak vestigt zich op de begane grond en eerste etage. In totaal huurt The Sting Companies 7.400 vierkante meter. Kroonenberg zegt op dit moment nog studie te doen naar de verdere mogelijkheden voor het gehele pand, dat in totaal zo'n 16.600 vierkante meter bestrijkt.

‘Ruime paskamers en ruime gangpaden’

De KOOPman is een nieuwe formule van The Sting Companies waartoe ook onder meer The Sting, Costes, Cotton Club en Distrikt Nørrebro behoren. The Sting is nu al in De Barones gevestigd, ook de andere zaken van de modeketen zijn in het Bredase centrum vertegenwoordigd.

In een persbericht laat Kroonenberg Groep weten dat het een in een ‘mooi jasje gestoken modewarenhuis met ruime paskamers en ruime gangpaden’ wordt. The Sting Companies zelf was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. De KOOPman gaat betaalbare merken verkopen als Stage 55, Non Grada, Sutherland, O’Bleu en Miss America.

Ook in Tilburg en Rotterdam