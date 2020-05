'Modern, strak en chic’. Iedereen kwam kijken naar het Bredase Brabantplein

,,Voor een jongetje als ik uit de Belcrum was het Brabantplein een soort paradijs", zegt Gooskens. ,,In de Belcrum had je op iedere hoek een winkeltje, heel knus, maar toen mijn ouders naar Heusdenhout verhuisden, deed moeder boodschappen op het Brabantplein. Daar had je een supermarkt als de Gruyter en mocht je zelf dingen uit de rekken pakken. Dat was voor ons Luilekkerland.”