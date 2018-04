Modellen en catwalks bij Fashion Weekend in Breda

"Vorig jaar was er één podium waarop vijftien winkels hun collectie lieten zien. Dit jaar waren er drie catwalks, en deden ruim veertig modezaken mee", duidt Janine Bos de groei. De directeur citymarketing voorziet voor 2019 nog meer groei: "Voor volgend jaar zet ik in op tachtig deelnemende winkels. Met de ervaring van dit jaar kunnen we het evenement nog grootser en professioneler maken."

Volledig scherm Een modeshow op de catwalk in de Veemarktstraat. © ron magielse / pix4profs

Professionele modellen

Bezoekers van het Fashion Weekend konden op podia op het Van Coothplein, in de Veemarktstraat en bij de ingang van de Barones kijken wat de modezaken komend seizoen in petto hadden. Professionele modellen toonden de laatste dames- en herenmode, accessoires en badmode. Verspreid over de binnenstad waren er nog wat attracties tussen de catwalks, zoals een kindercircus, een oliebollenkraam en diverse muzikale acts. Het beeld van het weekend was: druk. "Je moet ook wat geluk hebben met een evenement als dit", bekent Bos. "Het weer zat natuurlijk absoluut mee."

Uitgebreide campagne

Het weer was eigenlijk de enige onzekere factor van het weekend, want Citymarketing (waarin de VVV, het Toeristisch Fonds, het Ondernemersfonds en Evenementen Ondersteuning zijn samengegaan) liet verder niets aan het toeval over. Aan Breda Fashion Weekend ging een uitgebreide campagne vooraf, onder andere op social media en in kranten, en ook het Bredase straatbeeld werd met talloze uitingen versierd. "Ik kan niet zeggen hoe groot de financiële inspanning voor de promotie geweest is", zegt Bos na afloop, "maar je moet nu eenmaal eerst investeren voor je rendement hebt."

En over dat rendement is ze meer dan tevreden: "We heetten alle bezoekers op het station welkom met een 'goodiebag' met allerlei aanbiedingen. Daarvan zijn er tweeduizend uitgedeeld. Navraag leert dat veel van de aanbiedingen ook bij de deelnemende winkels zijn verzilverd. Maar we kregen vooral heel veel positieve reacties, 'wat leuk dat we zo worden ontvangen'. Er waren echt heel veel dagjesmensen, vriendinnenclubjes uit heel het land. Daarvan gingen er veel met een goed gevoel terug de trein in, met de boodschap dat ze zeker terug zouden komen."

Goed bezocht