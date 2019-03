Mode-ontwerper Mart Visser en politica Madeleine van Toorenburg bij Spraakvermaak

Kinderpardon

Ook Madeleine van Toorenburg schuift aan. Ze zit al 12 jaar voor het CDA in de Tweede Kamer. Sinds de verkiezingen van 2017 is Van Toorenburg namens haar partij woordvoerster veiligheid en justitie en terrorisme-beleid. De afgelopen weken was ze volop in het nieuws vanwege de ommezwaai van het CDA rond de verruiming het kinderpardon. Onder meer blikt ze vooruit naar 20 maart, de dag van de Provinciale Statenverkiezingen.