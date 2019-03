Mobiel cameratoezicht tijdens carnaval aan de Prinsenkade

Die staat er om extra toezicht te houden tijdens carnaval, vertelt gemeentewoordvoerster Ilse van Dongen. Ook op de Adriaan van Bergenstraat, om de hoek, staat er een. “De mast staat er in het kader van carnaval hier, ter versterking van het regulier cameratoezicht als hulpmiddel bij handhaving van de openbare orde.”



Ze benadrukt dat de dodelijke steekpartij waarbij eind vorig jaar Paul Pluijmert omkwam, exact op deze locatie, geen rol heeft gespeeld bij het tijdelijk plaatsen van de camera. “Het komt voort uit de grote drukte die ontstaat bij de opstapplaatsen en helpt ons bij het verscherpte toezicht en de handhaving bij de taxistandplaatsen.”



In 2018 was op deze plek tijdens carnaval ook al extra cameratoezicht. In oktober 2017 werd op het iets verderop gelegen zebrapad, in het gezichtsveld van deze camera, een man aangereden op het zebrapad.