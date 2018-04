Mitchell uit Zundert luisterde als 12-jarige naar Avicii en wilde toen maar één ding: dj worden

ZUNDERT – Zijn leven zou er zonder Avicii waarschijnlijk heel anders uit hebben gezien. Mitchell van Oerle (20) uit Zundert was twaalf toen hij op slag verliefd raakte op 'Bromance', het eerste nummer waarmee de Zweedse dj de hitlijsten veroverde. Het veranderde zijn kijk op muziek voorgoed. ,,Ik wist toen zeker dat ik dj wilde worden. Voor mij is Avicii de held van deze generatie.”

Onder zijn artiestennaam Mike Ocean heeft Mitchell maar één wens: zoveel mogelijk mensen verblijden met positieve en opzwepende elektronische muziek. Net zoals zijn grote held Avicii jarenlang heeft gedaan.

'Ik was in shock'

De Brabantse dj was samen met een zangeres in zijn studio bezig met het opnemen een nieuwe plaat, wanneer hij het tragische nieuws te horen krijgt: Avicii, zijn grootste voorbeeld, is overleden. ,,Ik was helemaal in shock”, zegt de 20-jarige Mitchell hoorbaar aangeslagen.

,,Mijn grote held is er gewoon niet meer. Het is verschrikkelijk. Avicii was een icoon voor mijn generatie. Zijn muziek roept bij mij een gevoel op dat nu toe geen enkele dj of artiest voor elkaar heeft gekregen. Hij was een meester in het bedenken van de perfecte melodie.”

Tekst gaat verder onder deze video

'Ik was meteen verkocht'

Avicii brak in 2011 internationaal door met het nummer Levels, maar Mitchell kende de Zweed al langer. Toen opereerde hij nog onder de naam Tim Berg. ,,Ik was een jaar of twaalf toen ik zijn eerste liedje hoorde. Ik was meteen verkocht. Wat klonk dit vernieuwend en origineel. Dat wil ik ook kunnen, dacht ik toen.”

Vanaf dat moment begon Mitchell aan zijn avontuur. Hij bedacht een artiestennaam en begon voorzichtig met het componeren van eigen muziek. Met succes: op YouTube hebben enkele van zijn liedjes al tienduizenden views.

,,Het is muziek met een positieve vibe, waar een gevoel aan zit en waar mensen zich in kunnen vinden. Dat kon Avicii als geen ander. Je wordt automatisch vrolijk van die positieve vibe in zijn muziek. Daar heb ik echt veel van geleerd.”

Tekst gaat verder onder deze video

Tegenslagen

Niet alleen als artiest, maar ook als persoon voelt Mitchell zich verbonden met Avicii. Met grote belangstelling keek hij de documentaire die over zijn leven is gemaakt. ,,Hij heeft een hoop tegenslagen gehad, maar het leek weer goed met hem. Ik had gehoopt dat hij er uit zou komen en verder kon gaan met mooie muziek maken, maar het heeft helaas niet zo mogen zijn.”

Vrijdag werd Avicii dood aangetroffen in zijn hotelkamer in Muscat, de hoofdstad van Oman. Waarom de dj daar was en wat hem fataal is geworden, is nog niet bekend. Het nieuws van Avicii’s overlijden sloeg in de muziekwereld in als een bom. Brabantse dj’s als Tiësto en Hardwell reageerden geschokt. #Avicii was in no time trending topic op Twitter. Het sociale medium lag er nadat Berglings familie zijn dood bevestigden korte tijd uit.

Onderzoek

Avicii laat naast zijn ouders, broer en zus ook een ex-vriendin achter. Emily Goldberg, een 28-jarige Amerikaanse, rouwt openlijk op Instagram. Ze post meerdere foto's van de twee in betere tijden en schrijft daarbij: ,,Ik wou dat ik zijn woorden had kunnen waarmaken. Tijdens de twee jaar dat we samen waren, was hij mijn vertrouwenspersoon en mijn beste vriend."