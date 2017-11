‘Mister Horeca’ Dick Wildeman op 80-jarige leeftijd overleden

Hippe bar met restaurant in Gasthuispoort Breda

19:00 BREDA - Ook in het tweede deel van de Gasthuispoort in Breda komt op de begane grond horeca. Op de hoek van de Vlaszak en de Catharinastraat opent volgend jaar zomer over de hele breedte van het complex Bobbi's Bar, een combinatie van een bar en een restaurant.