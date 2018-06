Missie: Worstenbroodjes bakken in Nepal

BREDA - Worstenbroodjes in Nepal? Huh? Zitten ze daar op te wachten? Bakker en docent Hans Elbers (59) van het Cingel College in Breda denkt van wel. Zondag vertrekt hij naar Nepal, bestemming Pokhara. Een missie van twee weken in opdracht van PUM, een ontwikkelingsorganisatie die over de hele wereld experts uitzendt. Elbers gaat 20 tot 24 koks in de plaatselijke hotels en restaurants helpen met het bakken van westerse producten.