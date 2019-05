Mismatch tussen vraag en aanbod in West-Brabant: talloze bedrijven krijgen geen personeel gevonden

Patricia Paay naar ziekenhuis na val van trap in haar huis in Wernhout: ‘Alles, maar dan ook alles doet zeer’

7:05 WERNHOUT - Patricia Paay is in haar woning in het Brabantse Wernhout afgelopen weekend van de trap gevallen. Dat vertelt de diva dinsdag aan De Telegraaf. “Alles, maar dan ook alles doet zeer.”