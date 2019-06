Mislukte plofkraak Zundert: ‘Sta je daar in je badjas met het lont van die bom voor je neus!’

,,Ik deed de deur open en zag een koord voor mijn deur hangen. Ik dacht nog wat moet dat afzetlint hier? Bleek het het lont van die bom te zijn. Sta je daar in je groene badjas, ik schrok me dood.‘’

De Zundertse van middelbare leeftijd (‘mijn naam hoeft er echt niet bij hoor’) is nog nauwelijks bekomen van de schrik na de mislukte plofkraak in haar dorp die donderdagochtend in alle vroegte het leven in hartje Zundert een paar uur op z’n kop zette.

Twee mannen stopten rond half vier een zwaar explosief in de pinautomaat van de ABN AMRO aan de Molenstraat met de bedoeling de automaat op te blazen. Maar vermoedelijk worden ze gestoord en gaan er vandoor, de dodelijke bom in de vorm van een cassette van zestig centimeter lang in de automaat achterlatend.

Zonder het zelf te beseffen was de Zundertse die in de buurt van de pinautomaat woont, getuige van de actie. ,,Ik was heel vroeg wakker, rond half vier, toen ik wat hoorde. Ik keek naar buiten en zag wat licht bij de automaat. Kort daarop hoorde ik een scooter hard wegrijden.’’ Nog altijd nietsvermoedend valt de Zundertse in de bank in slaap.

Totdat een kleine twee uur later de deurbel gaat, ze open doet en daar het lont van de bom ziet hangen. Omdat ook een agent schreeuwt dat ze weer naar binnen moet, besluit ze met haar man via de achterkant het huis te verlaten. In een horecazaak verderop worden ze opgevangen, net als de bewoners van een appartementencomplex nabij de pinautomaat.

Onder hen ook de 80-jarige Lisa Gommers-Jacobs. Van een afstandje ziet de bejaarde vrouw hoe een robot van de inmiddels ook gearriveerde explosieven opruimingsdienst (EOD) de bom met de nodige omzichtigheid de bom in de vorm van een cassette van zestig centimter lang uit de automaat weet te halen.

,,Oh’’, is ze een paar uur later als de bewoners inmiddels weer terug zijn in hun appartementen nog altijd zwaar onder de indruk. ,,Die robot ging helemaal uit z’n eigen. Mooi om te zien hoor. En ik zat ook nog eens eerste rang. Ja’’, lacht ze, ,, je maakt wat mee in Zundert.’’

De bom is dan in het buitengebied, in de buurt van het zwembad, al tot ontploffing gebracht. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor. Wel zijn er camerabeelden van het tweetal. Daarop is te zien hoe ze op een scooter komen aanrijden bij de automaat. De integraal-helmen die ze dragen, houden ze op. Op de helm zit een blauw lampje dat ze voldoende licht verschaft om de bom in de automaat te plaatsen.

Kort daarop, zo is op de beelden die zijn gemaakt met de camera van een bewoner, gaat het tweetal er op volle snelheid vandoor. Het gebruikte gereedschap voor de pinautomaat achterlatend. ,,Waarom ze opeens vertrokken? Ik weet het niet’’, denkt de Zundertse hardop. ,,Misschien zijn ze wel geschrokken toen ik, om naar buiten te kunnen kijken, het rolgordijn omhoog heb gedaan.’’

,,Gelukkig maar dat ze hun plannen niet ten uitvoer hebben gebracht’’, mompelt de zoon van Lisa. ,,Volgens mij was het een zware bom, dan had het hier echt goed fout kunnen gaan.’’

Volledig scherm Na de ontdekking van het explosief in de pinautomaat van de ABN AMRO was een deel van de Molenstraat enkele uren afgesloten. © MaRicMedia/ Perry Roovers