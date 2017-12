Mislukte overval op Domino's Pizza in Breda, dader op de vlucht

Longread Homo-cadet over de KMA: 'Gooi het niet op je geaardheid'

7:00 BREDA - Soms krijgt de 24-jarige ex-cadet Dylan* de vraag hoe zijn ontgroening was. Dat gebeurt sinds een cadet in november een andere cadet vertelde hoe hij tijdens zijn officiersopleiding getreiterd werd omdat hij homo is. Dylan baalt ervan. Hij is bang dat homo's de KMA gaan mijden.