Mishandeling Breda: camerabeelden leiden naar twee verdachten

Eerste kopers slaan hun slag op De Klokkenberg in Breda

12:26 BREDA - De eerste verkoopronde van een dertigtal te bouwen panden in het voormalige sanatorium De Klokkenberg aan de Galderseweg in Breda is een succes. Dat meldt de Bredase projectontwikkelaar Richard Schul. De verbouwing van het complex komt nu in een stroomversnelling.