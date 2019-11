Mishandelde conductrice station Breda ‘werkt weer en maakt het goed’

De mishandelaar sloeg de conductrice nadat zij hem in de trein van Brussel naar Amsterdam aansprak op het feit dat hij reed zonder kaartje. Hij kreeg geen boete en werd ook niet uit de trein gezet door de conductrice, hij mocht een kaartje kopen op Station Breda en zijn reis vervolgen. Blijkbaar was dit niet naar de wens van de zwartrijder, want op het station sloeg hij de nietsvermoedende conductrice van achter.

Volledig scherm De man liep achter de conductrice aan na het uitstappen en sloeg haar vervolgens bewusteloos © Politie

De beelden van de mishandeling in de uitzending van Bureau Brabant afgelopen maandag leveren veel reacties op. Op de beelden is te zien hoe de zwartrijder direct achter de conductrice loopt na het uitstappen en vervolgens vol met de vuist uithaalt. De conductrice valt bewusteloos neer, terwijl de mishandelaar vlucht via de roltrap.

Ondanks alle reacties en steunbetuigingen heeft de politie naar aanleiding van de uitzending slechts één tip binnengekregen. ,,We hadden er meer verwacht, zeker als je ziet hoeveel reuring dit oplevert", zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. ,,De ene tip die we binnen hebben gekregen heeft wel de naam van een mogelijke verdachte. We gaan nu uitzoeken wat hij met deze zaak te maken heeft.”

Waarom nu pas?

Onder de reacties komt één vraag regelmatig terug: waarom komt de politie pas anderhalve maand na de mishandeling met de zaak en beelden naar buiten? Van Hooijdonk snapt de vraag. ,,Maar we proberen natuurlijk eerst zelf een zaak op te lossen. Pas wanneer we denken de hulp van het publiek nodig te hebben, doen we het op deze manier.” Na Bureau Brabant op maandag komen de beelden van de mishandeling dinsdagavond in de uitzending van Opsporing Verzocht. ,,Eigenlijk was het de bedoeling dat de beelden volgende week in de uitzending zouden komen, maar we hebben het versneld. Nu hebben we het momentum, we moeten doorpakken.”

Geen hersenschudding

Met de conductrice gaat het inmiddels goed, vertelt de NS. Een dag na de mishandeling ging ze weer aan de slag. ,,Ze is naar de huisarts gegaan, maar bleek geen hersenschudding of iets dergelijks te hebben", vertelt NS-woordvoerster Inge Rijgersberg. ,,Het is een hele bijzondere situatie geweest. Ze merkte toen ze hem aansprak op het zwartrijden dat ze beter weg kon lopen, maar niemand had verwacht dat dit zou gebeuren.” Volgens de NS heeft de conductrice nog nooit eerder zoiets meegemaakt. ,,Voor haar is dit dan ook echt een incident.”