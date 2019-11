Mishandelaar conductrice in Breda had Vlaams accent en stapte vermoedelijk in België in trein

Dinsdagavond werden de beelden vertoond in Opsporing Verzocht. ,,Eigenlijk was het de bedoeling dat de beelden volgende week in de uitzending zouden komen, maar we hebben het versneld. Nu hebben we het momentum, we moeten doorpakken", vertelde politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk dinsdag tegen deze krant. In de uitzending van Opsporing Verzocht werd bekend dat de man ongeveer 25 jaar oud werd geschat en rond de 1.65 meter was. Daarnaast viel hij op door zijn Vlaams accent en was hij vermoedelijk in het Belgische Tienen in de trein gestapt.