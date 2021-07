Misdragingen voorkomen is een utopie, zegt KMA-baas: 'Wel alles aan doen om veilige omgeving te garanderen’

Na een hele reeks incidenten in de afgelopen jaren, kwam de Koninklijke Militaire Academie in Breda afgelopen week opnieuw negatief in het nieuws. Eindejaars cadet Irina Tziamali schreef een scriptie over de machocultuur op de KMA waar mannelijke cadetten hun vrouwelijke medestudenten algauw als ‘prooi’ of ‘slet’ beschouwen. Ze ondervroeg twaalf cadetten - zes vrouwen en zes mannen - die spreken over een ‘giftige’ sfeer op de academie waar vrouwen zich niet veilig voelen.