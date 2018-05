Miriam Haagh gaat door als wethouder; nieuw Bredaas college rond

Video Rampenoefe­ning: helikopter vliegt gebouw binnen in Rijen

16:14 GILZE EN RIJEN - Een helikopter van vliegbasis Gilze-Rijen is woensdagmiddag binnengevlogen in het gebouw van Crown Business Center in Rijen. Slachtoffers liggen en lopen in en rond het gebouw. Rookwolken en vuur. Hulpdiensten rijden af en aan tijdens een grootschalige rampenoefening.