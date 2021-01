Minstens 65 Bredase gezinnen getroffen door toeslagenaffaire: ‘Schrijnende gevallen’

,,Het gaat om schrijnende gevallen", zegt wethouder Boaz Adank (Sociale zaken). ,,Als je door toedoen van een ander in de problemen bent gekomen, dan is dat sowieso schrijnend. Mensen zijn hun huis kwijtgeraakt, hun werk, sommigen zijn gaan scheiden, er was geen geld voor sport of hobby's van de kinderen, mensen zijn getraumatiseerd. Dat gebeurde overal in Nederland, dus neem ik aan dat dat in Breda niet anders zal zijn.”