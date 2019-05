Minister Wopke Hoekstra bezoekt Breda. Waarom is hij zo somber?

Damhert ligt versuft naast voordeur in Breda door aanrijding, politie en dierenarts helpen hem erbovenop

16:39 BREDA - Een damhert is vrijdagochtend gewond geraakt na een aanrijding dichtbij het Schalkeveld in Breda. Het beest is toen naast een voordeur van een woning gaan liggen waarna de bewoner de politie heeft gebeld.