Minister wil snel medicijn voor doodzieke Bredase Dirkje (2)

Begrip

Naar aanleiding van een reportage in BN DeStem over de tweeënhalfjarige Dirkje en haar zeldzame spierziekte zegt minister Bruins: ,,Ik begrijp ontzettend goed dat de ouders van Dirkje wanhopig zijn dat het middel nog niet wordt vergoed in Nederland. En ik snap ook heel goed dat in de publieke opinie de pijlen zich in eerste instantie richten op VWS. Op mij dus."

Maar de VVD-minister wijst ook op de verantwoordelijkheid van Biogen, het farmaceutische bedrijf dat het peperdure medicijn ontwikkelde en al in tal van landen verkoopt. ,,De fabrikant van Spinraza boekt dit jaar een miljardenresultaat met haar producten. Maar stelt Spinraza tijdens de prijsonderhandelingen niet alvast ter beschikking aan doodzieke kinderen. Terwijl dat wel mag en kan."

Ernstig

De nieuwe minister vindt dat de farmaceutische industrie medicijnen beschikbaar moet stellen tijdens de prijsonderhandelingen. ,,Het kan toch niet zo zijn dat die een middel niet beschikbaar wil stellen aan ernstig zieke mensen, ernstig zieke kinderen? Alleen omdat wij er samen nog niet uit zijn?"

Tegenover deze krant verklaarde Biogen-directeur Dorata Mazurkiewicz vorige week dat het medicijn tegen spierziekte SMA2, dat in landen als Frankrijk en Duitsland al wel wordt vergoed terwijl nog wordt onderhandeld over de eindprijs, ook in Nederland snel op de markt zou kunnen zijn. Dat Biogen inmiddels over de hele wereld zeshonderd patiënten gratis heeft laten behandelen, maar dat er altijd een hoge prijs aan blijft hangen. Een patiënt zoals de Bredase Dirkje - die in Frankrijk om 'humanitaire redenen een gratis behandeling kreeg - kost het eerste jaar een half miljoen euro, daarna ongeveer 250.000 euro voor drie ruggenmerg-injecties per jaar. Het Zorginstituut Nederland, dat de minister adviseert over toelating en prijs, doet nog minstens enkele maanden over die rapportage, zo kreeg deze krant te horen.

Hoop

Voor de ouders van Dirkje brengt de reactie van minister Bruins op hun verhaal hoop. Antoine van Groesen en Patty Wijnen zijn blij 'dat deze kwestie nu in ieder geval hoog op de agenda staat'. ,,De minister moet nu doorpakken en snel met alle partijen aan tafel. Nederland loopt in de ernstige problematiek achter op andere landen. We zijn er nog niet zolang vingers naar elkaar blijven wijzen. Daarmee zijn Dirkje en nog enkele tientallen lotgenootjes in dit land nog steeds niet geholpen."

Minister Bruins wijst er nog op dat extreem dure medicijnen een verdringingseffect hebben: ,,Er is geen oneindig zorgbudget." Hij noemt het een conflict tussen de belangen van een samenleving en de geneesmiddelenindustrie die moeten onderhandelen. ,,Uiteindelijk zit ook de industrie op een doodlopend spoor als zij hun medicijnen niet kunnen verkopen omdat wij ze niet meer kunnen betalen."

Volledig scherm Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg (VVD): ,,Er is geen oneindig zorgbudget." © ANP