Minister Van Nieuwenhuizen: 'Alsnog kijken naar oplossing voor bedreigde Troeteleik'

"Deze verkiezing laat opnieuw zien hoe groot de betrokkenheid is en hoe breed de wens om de boom te sparen", laat Van Nieuwenhuizen via haar woordvoerster weten. "De minister gaat daarom met betrokken partijen in overleg om te kijken of we tot een oplossing kunnen komen."

Snelweg

De Troeteleik staat nu nog in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout, maar moet over een paar jaar wijken als de snelweg wordt verbreed van vier naar zes rijstroken. Rijkswaterstaat heeft in een eerder stadium onderzocht of behoud van de boom mogelijk was. Verplaatsing zou de eik niet overleven.

Maar laten staan kan ook niet, was uiteindelijk het standpunt. Omdat het nabijgelegen viaduct niet breed genoeg is, moet Rijkswaterstaat de middenberm gebruiken voor de verbreding. De eik staat dan in de weg. Een nieuw viaduct zou kunnen, maar dat dat op z'n minst 3,5 miljoen euro kosten. Dat extra budget is er niet, benadrukte Rijkswaterstaat twee weken geleden nogmaals. Zowel de landelijke Bomenstichting als de Stichting Nationale Boomfeestdag dringt aan op behoud van de boom.

Minister Van Nieuwenhuizen is inmiddels tot de conclusie gekomen dat er wellicht toch mogelijkheden zijn om de boom te sparen. "De afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat in overleg met anderen gekeken naar een manier om deze monumentale boom te sparen. Een goede en betaalbare oplossing hebben we met z'n allen nog niet gevonden. Toch gaat de minister opnieuw bekijken of er een oplossing te vinden is. De planning in het wegproject biedt daar ruimte voor", aldus de woordvoerster van de minister.