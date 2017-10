Minister: Radius College Breda de mist in met 'extra opleidingskosten'

De ‘extra opleidingskosten’ waren enkele weken geleden reden voor de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs JOB om aan de alarmbel te trekken. De vakbond voor mbo-scholieren sprak van 'calculerend en illegaal gedrag'.



Ook SP-Tweede Kamerlid Peter Kwint zette grote vraagtekens bij de gang van zaken op de Bredase school. Hij wilde van minister Bussemaker weten of ze het vindt kunnen dat studenten die ‘niet financieel aantrekkelijk’ zijn extra worden belast.



Dat is dus niet het geval, laat de minister weten in een brief aan Kwint. Studenten hoeven volgens haar niet meer te betalen dan het wettelijk verschuldigde lesgeld. Alles dat meer wordt gevraagd is verboden, aldus Bussemaker.



Het ministerie heeft nog contact gehad over de affaire met het ROC West-Brabant, de scholenkoepel waaronder ook het Radius College valt.