Dat stelt minister Sander Dekker van Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamerfracties van PvdA en SP. Die waren geschokt door het nieuws in BN DeStem dat de Bredase rechtbank het zo druk heeft met complexe strafzaken dat dossiers voor de behandeling van hoger beroepen vaak te laat of onvolledig klaar zijn.

Dat er iets aan de hand is kan Dekker niet ontkennen. Maar de problemen zijn volgens hem al een half jaar bekend en sindsdien is er veel gedaan om ze glad te strijken. Zo is er intussen iemand aangesteld die de afhandeling van appèls coördineert, is er een ‘exitcontrole’ ingevoerd, is er meer personeel en is er regelmatig overleg met het hof in Den Bosch. Dekker: ,,Er wordt beoogd om binnen een jaar alle appèldossiers compleet en tijdig in te dienen bij het hof.’’