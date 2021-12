Minister Ingrid van Engelshoven koestert fijne jeugdherinneringen aan het Zundertse corso: ‘De schoonheid die er werd gemaakt, prachtig!’

Politie Zeeland West-Bra­bant gebruikt vaker camera in strijd tegen afleiding in het verkeer

De politie Zeeland West-Brabant gaat meer gebruik maken van een camera die helpt bij het opsporen van automobilisten die afgeleid zijn in het verkeer; door bijvoorbeeld hun mobiele telefoon. Dat is de conclusie van een pilot in Bergen op Zoom, Breda, Tilburg en het Zeeuwse Middelburg.

