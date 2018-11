Minister Grapperhaus schaamt zich voor Nederlandse drugsindustrie

Duitser scheurt met 210 kilometer per uur over de A58 en heeft verboden wapens in de auto liggen

10:45 BREDA - Een 30-jarige Duitser scheurde woensdagavond wel heel hard over de A58. Op de Ettensebaan in Breda is hij aangehouden. Hij reed namelijk 210 kilometer per uur en had een stroomstootwapen en busje traangas in de auto liggen. Zijn rijbewijs is ingenomen.