Minister Bijleveld dompelt zich onder in Terheijdense virtual reality

Breepark, maar ook leegstaan­de distribu­tie­cen­tra en zelfs parkeerga­ra­ge bekeken voor teststraat

1 september BREDA - In de zoektocht naar een geschikte locatie voor een coronateststraat in Breda zijn tal van locaties bekeken. Behalve evenementenhal Breepark is ook een bezoek gebracht aan leegstaande distributiecentra in Breda-Noord en op het IABC-terrein (Heilaar), de ATEA-panden op de Riethil tot zelfs een parkeergarage.