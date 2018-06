Mini-publiek voor microclubben in Breda

Om 20.00 uur opende vrijdagavond de deuren van club Spock. Rond de klok van 22.00 uur - de micro clubavonden duren tot 0.00 uur - waren er slechts een tiental bezoekers binnen. Melvin Bruhn, bedenker en organisator van de Microclub-feesten is teleurgesteld over de lage opkomst. ,,Geen idee wat het verschil maakt", zegt hij. ,,We zitten qua datum een beetje op het randje. Het festivalseizoen is inmiddels begonnen. Na dit feest was er sowieso al een pauze ingelast tot september. We moeten analyseren waarom de opkomst niet was wat we verwacht hadden. Ik denk dat het in het najaar goed werkt. Ik denk nog steeds dat het in Breda een succes kan worden maar een concrete datum hebben we nog niet."