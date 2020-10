Minderjarige jongen in auto bij Breda mogelijk gesmokkeld, Fransen aangehouden

Raakt Breda energie van de Amercentra­le kwijt door juridisch gevecht met milieuclub?

29 september DEN BOSCH/GEERTRUIDENBERG - Het is allemaal gegoochel met cijfertjes. Voor de Nijmeegse milieuactivist Johan Vollenbroek kan er geen misverstand over bestaan: de Amercentrale in Geertruidenberg stoot te veel schadelijke stoffen uit. ,,Dit raakt het hele land’’, zei hij vandaag tegen de rechter in Den Bosch.