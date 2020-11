Minder water en meer mooie bomen: Zundert experimenteert met agrarische beregening

Ploegstraat wordt nu echt veel te krap: bewoners willen eenrich­tings­ver­keer

23 november BREDA - Het is al jarenlang een probleem, maar nu zijn de bewoners van de Ploegstraat in Breda er wel klaar mee. Het verkeer in het smalste deel van hun straat loopt te vaak vast omdat er geen ruimte is voor auto’s om elkaar te passeren. Daarom willen ze eenrichtingsverkeer in hun straat.