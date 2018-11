Minder treinen tussen Dordrecht en Breda in 2019

Radius College verboden gebied voor verdachte steekpar­tij

10:03 BREDA - Het onderzoek naar de steekpartij in mei vlakbij de ingang van het Radius College in Breda is afgerond. Bij het incident werd een zestienjarig meisje in haar hals gestoken. De twintigjarige verdachte zit niet meer in voorarrest. Hij is sinds deze zomer op vrije voeten, in afwachting van zijn proces.