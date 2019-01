Minder treinen tussen Breda en Gilze-Rijen door kapotte trein

Nóg meer gft ophalen tijdens hitte in Breda zit er niet in

17 januari BREDA - De gemeenteraad kan hoog of laag springen, het groente-, fruit- entuinafaval van Bredase huishoudens wordt alleen maar in mei, juni en juli wekelijks opgehaald. Zelfs wanneer het in andere maanden extreem warm wordt, is het voor Afvalservice niet te doen om het ophaalschema aan te passen.