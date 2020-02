Minder treinen tussen Amsterdam en Breda door harde wind

Bubbelen, zweten en relaxen; West-Bra­bant wordt hotspot voor saunalief­heb­ber

9:00 Wie van een dagje relaxen in een wellnessresort houdt, moest tot vorig jaar zijn heil zoeken buiten West-Brabant. Deze regio was de laatste witte vlek op de saunakaart van Nederland. Spa One in Oosterhout heeft daar verandering in gebracht. En daar blijft het niet bij.