Minder taxipassen uitgegeven in Breda met carnaval

Bredase Vlaszak wordt eind volgend jaar een stuk groener

15:26 BREDA - De herinrichting en vergroening van de Vlaszak in Breda zullen op zijn vroegst eind 2019 afgerond zijn. Dat is een jaar later dan de gemeente eerder aangaf. Wel wordt dit jaar al gestart met de nieuwe inrichting van het pleintje bij de Gasthuyspoort.