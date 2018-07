Minder politie op straat tijdens uitgaansavonden in Breda

Rechter kritisch op gemeente Zundert in zaak Fort Oranje: 'Er gaat wel heel veel mis'

15:11 BREDA/ZUNDERT - ,,Het is een groot project, maar ik vraag me af of meneer Murphy hier niet te veel aan het werk is geweest'', vraagt de rechter zich bedenkelijk af als hij zich woensdagochtend buigt over alweer een Fort Oranje-zaak. Kijkend richting de afgevaardigden van de gemeente Zundert: ,,Er gaat wel heel veel mis''.