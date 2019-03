Minder papier en minder verspilling: zorg in Breda is een stuk duurzamer geworden

Breda wil in 2044 CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat alle koolstofdioxide die wordt uitgestoten gecompenseerd moet worden. ,,Dat kan de gemeente niet alleen, daar zijn bedrijven, bewoners en ook andere organisaties in de stad bij nodig", laat wethouder Miriam Haagh (Gezondheid) weten. ,,Het is goed om te zien dat ook zorginstellingen hun verantwoordelijkheid nemen in die opgaven.”

In 2015 tekenden negen grote intramurale zorginstellingen in Breda een zogenoemde Green Deal, in 2017 sloot de tiende zich aan. In die Green Deal verplichten ze zichzelf om een aantal duurzame doelen te bereiken. Zo moet in 2030 de CO2-uitstoot in de zorg met 49 procent zijn verminderd.

‘Meer geld voor zorg’

Sinds die tijd zijn de organisaties efficiënter omgegaan met gas, water en licht, verspilden ze minder voedsel en hebben ze alle vervoersbewegingen in kaart gebracht. Met een CO2-reductie van 10 procent als gevolg. Haagh: ,,Het mes snijdt aan twee kanten. Want de maatregelen zijn niet alleen goed voor het milieu, maar drukken ook de exploitatiekosten van de instellingen. En minder kosten betekent meer geld voor andere zaken, zoals de zorg zelf.”

Surplus, Huize Raffy, Amphia, Revant (Goes en Terneuzen), Leystroom en Park Zuiderhout kregen afgelopen vrijdag een brozen certificaat Milieuthermometer Zorg uitgereikt. Die thermometer is een hulpinstrument waaraan de zorginstellingen kunnen meten welke duurzame maatregelen ze genomen hebben. Vredenburg en Revant Breda kregen vorig jaar al zo'n certificaat uitgereikt. Het betekent ook dat ze goed op weg zijn om dat ‘gouden’ doel te behalen, die 49 procent in 2030.

Duurzame technologie