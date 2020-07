Minder overlast door alcoholverbod in Breda, op enkele plek uitbreiding: ‘Het werkt wel’

achtergrond Had Podium Bloos in Eindhoven gestaan, dan was de toekomst veel rooskleuri­ger

17:09 BREDA - Had Podium Bloos in Eindhoven gestaan, dan had de toekomst voor het Bredase theater er een stuk zonniger uitgezien. Nu vecht het tegen een faillissement. Zo raar kan het zijn in één provincie.