Minder misdaad in Breda, maar overlast verwarde personen weer toegenomen

Een kalender­jaar lang genieten van historisch Breda in kleur

22 oktober BREDA - Een verkeersklok in de Eindstraat anno 1933. NAC in 1927. De jubilerende Jachtvereeniging De Wilde Faisanterie in het Ulvenhoutsebos, in 1896. Colorist Gerard Kamp geeft in de kalender voor 2022 opnieuw kleur aan de historie van Breda.