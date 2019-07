Minder intercity’s tussen Breda en Tilburg Universiteit, extra reistijd meer dan een uur

Chauffeur Toni (65) uit Breda met mes in been gestoken in drukke file bij Parijs: ‘De truck zat onder het bloed’

15:01 BREDA - Vrachtwagenchauffeur Toni Helmer (65) uit Breda is donderdagavond door een boze bestuurder met een mes in zijn been gestoken terwijl hij stilstond in een file op de Franse snelweg bij Parijs. Hij werd tijdens een verkeersruzie afgesneden en klemgereden door een auto. De chauffeur daarvan stapte uit, trok de deur van Helmer open en stak hem met een mes in zijn been. ,,De hele cabine zat onder het bloed”, zegt zoon Leon Helmer, die de vrachtwagen terugreed naar Nederland, tegen deze site.