Minder intercity's door kapotte bovenleiding tussen Breda en Tilburg

Fransman (22) onder invloed cannabis achter het stuur: betrapt bij Hazeldonk

10:05 HAZELDONK - Bij Hazeldonk is zaterdagavond een man van 22 uit Frankrijk betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Hij had in zijn auto nog een hoeveelheid softdrugs liggen. De 22-jarige kreeg een rijverbod van 24 uur.