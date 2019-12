Minder inbraken door buurtpreventie Breda

BREDA - Van alle grote steden in Nederland, is Breda de enige met dalende cijfers op het terrein van woninginbraken en andere 'kleinere' criminaliteit. Dat bleek zaterdagochtend bij de jaarafsluiting met een ontbijt van de voorzitters en coördinatoren van de Buurtpreventiegroepen.

Welkom geheten door wethouder Greetje Bos (Leefbaarheid, Wijkveiligheid) in hotel Van der Valk aan de Princenhagelaan luisterden de ongeveer 160 deelnemers naar onder anderen Dennis Heistek. De politieman presenteerde de zaal de cijfers rondom woninginbraken, overlast en voertuigcriminaliteit.

Buurtpreventie werkt

Het aantal woninginbraken daalde ten opzichte van vorig jaar van 663 naar 531. Het aantal feiten in of aan auto's en fietsen steeg licht, met 117 naar een totaal van 2.018, maar de geweldsdelicten namen af. Dit jaar 1.069 tegen 1.197 vorig jaar, een daling van 128. Ook de meldingen rond vernielingen en overlast liepen terug. Volgens wethouder Bos en de aanwezige politiefunctionarissen is dat zeker voor een groot deel te wijten aan buurtpreventie en het gebruik van de speciale apps. Bij onraad in de buurt worden deelnemende huishoudens via whatsapp gewaarschuwd, wat het voor lui als inbrekers riskanter maakt om hun 'werk' te doen. "Conclusie: het werkt. Dus blijf elkaar waarschuwen en 112 bellen", zei Heistek.

Afgelopen jaar was er vanuit de regiegroep veel aandacht voor cybercrime. Het aantal slachtoffers en de toegebrachte schade stijgt nog steeds enorm, maar speciale ambassadeurs van Buurtpreventie wijzen Bredanaars op de risico's die ze lopen met hun digitale apparaten. Het thema voor 2020 werd al bekendgemaakt: ondermijning. "Ondermijning is nauw verweven met drugscriminaliteit", hield Freek Specht de zaal voor.

Politieman Specht coördineert de bestrijding van synthetische drugs. Hij liet veel foto's van drugslabs en verdachte situaties zien, en schilderde een somber beeld. "De 50.000 pillen in deze zak vonden we bij een ontdekt drugslab", zei hij bij een van de foto's. "We voelden ons triomfantelijk, want het is een flink aantal pillen. Blijkt een machine in zo'n lab nog geen uur over zo'n aantal pillen te doen." Specht liet wat zaken zien waarop door Buurtpreventie gelet kan worden: isolatiemateriaal dat loodsen en garages ingedragen wordt, en opvallend gedrag van 'onopvallende witte busjes'.