Minder deelnemers aan Singelloop Breda

Waar de relatief lichte daling van zeshonderd deelnemers aan te wijten is, daar kan Flip Kitslaar van de organisatie de zere vinger niet op leggen. ,,Het weer kunnen we de schuld niet geven. De afgelopen jaren zijn we tegen de stroom in gegroeid. De groei in het hardlopen in zijn algemeenheid begint af te vlakken.'' Maar, benadrukt hij: ,,Groei is geen doel op zich. Ook met dit lopersaantal hebben we een prima evenement op poten gezet.''