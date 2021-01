Minder coronatests, GGD sluit straten Raamsdonksveer en Etten-Leur in het weekend

Scoutingge­bouw had jeugdhonk van Tuinzigt kunnen worden, maar gaat nu tegen de vlakte

14 januari BREDA - Het voormalige gebouw van de scouting in de Abeelstraat in Tuinzigt gaat binnenkort tegen de vlakte. Er is volgens de gemeente Breda niemand die het pand wil kopen of huren. De ruimte die vrijkomt wordt bij de speeltuin van de stichting SSKB getrokken.