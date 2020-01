Minder cameratoezicht in Bredase woonwijken

BREDA - In slechts twee woonwijken zijn vorig jaar in Breda mobiele camera’s geplaatst naar aanleiding van concrete incidenten. In 2017 en 2018 gebeurde dat op respectievelijke vier en zes locaties in de stad.

In woongebieden mogen camera’s alleen worden ingezet als er een risico is op verstoring van de openbare orde waarbij andere maatregelen niet afdoende zijn. De Bredase gemeenteraad moet daar regelmatig over worden geïnformeerd.

Burgemeester Paul Depla heeft daarom - net als een jaar geleden - een overzicht naar de raad gestuurd. Volgens Depla blijkt daaruit dat ‘de inzet van cameratoezicht in woongebieden met de door de gemeenteraad gevraagde terughoudendheid wordt toegepast’.

Autobranden

De langste tijd - ‘enkele maanden’ - heeft een mobiele camera gestaan in de Jacob Edelstraat in de Heuvel. De reden daarvoor was dat in de eerste helft van het jaar een aantal autobranden is geweest in de straat. Extra surveillance door politie en boa’s bleek onvoldoende te zijn om nieuwe branden te voorkomen. Daarop is mede vanwege onveiligheidsgevoelens bij bewoners besloten de camera te plaatsen.

De andere woonwijk waar langere tijd een camera heeft gestaan is Westerpark. Aanleiding hiervoor was een steekpartij bij de Westertuin waarbij drie jongeren gewond raakten. Om het gevoel van veiligheid te herstellen en om een beter beeld te krijgen van wat er op die plek gebeurt, heeft er vijf weken een camera gestaan.

Liquidatie

In 2018 werden er niet alleen vaker camera’s ingezet dan in 2019, maar dat gebeurde ook langduriger. Op diverse plekken hingen toen drie maanden lang camera’s, nadat zich daar ernstige geweldsdelicten hadden voorgedaan, zoals beschietingen van woningen en een poging tot liquidatie. Dat was met name het geval in de Ahornstraat (Tuinzigt), Hagehof (Princenhage), Kesterenlaan (Haagse Beemden) en JD Zocherstraat (Breda-Noord).

Hoge Vucht

Depla benoemt in zijn brief over 2019 ook de vier camera’s die in aanloop naar de jaarwisseling in de Hoge Vucht zijn geplaatst, enerzijds ter preventie en anderzijds om bij overlast snel te kunnen ingrijpen. Die zouden tot begin januari blijven staan. Maar drie van vier werden tijdens oudejaarsnacht vernield.