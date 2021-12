Minder bussen in nieuwe dienstregeling Arriva

,,De routes blijven wel in stand", zo meldt een Arriva-woordvoerder. ,,Het gaat met name om een frequentieverlaging.”

Ingekort

In de nieuwe dienstregeling worden enkele trajecten ingekort en gaan sommige busverbindingen tijdens daluren en soms ook in het weekend van twee keer per uur naar een keer. Zoals lijn 117 tussen Breda en Fijnaart, die op werkdagen tijdens de daluren straks nog maar een keer per uur rijdt in plaats van twee keer per uur.

Een aantal ritten in de avond- of daluren vervalt. Zo kunnen reizigers tijdens daluren vanaf volgend jaar niet meer rechtstreeks reizen tussen Wouw/Roosendaal en Hoogerheide, maar gaat hun reis dan via Bergen op Zoom. In Roosendaal rijdt de stadsbus in het weekend niet meer na 19.00 uur.

Op een enkel traject vervalt een paar haltes, zoals de Drebbelstraat en de Ravelstraat op het traject Bergen op Zoom-Dinteloord/Steenbergen, en in de regio Oosterhout de halte Rueckertbaan-West van lijn 327/328.

Scholierenlijnen

Op de zogenoemde scholieren- en studentenlijnen, zoals de bussen naar de hogescholen Avans en BUaS, worden bussen ingezet naar gelang de vraag. Dat betekent dat er tijdens vakantieperiodes of een eventuele lockdown minder bussen rijden op die lijnen.

Bij het maken van de nieuwe dienstregeling is ingestoken op wijzigingen die zo weinig mogelijk reizigers raken. Voor de meeste reizigers verandert er daardoor nagenoeg niets. Waar dat wel zo is, zijn in overleg met de betrokken gemeenten alternatieven opgesteld, zoals de deeltaxi of Nabogo, een vorm van carpoolen die begin volgend jaar start in de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht.

Reizigerscampagne

Deze week start de campagne om reizigers te informeren over de nieuwe dienstregeling. Dit gebeurt provinciebreed onder de vlag van Bravo. Bravo is de naam voor het openbaar vervoer in Brabant en staat voor Brabant vervoert ons.