Minder Brabanders in de bus: schuld van stakers, zegt provincie

Dat blijkt uit het trendrapport Bussen in Brabant dat gisteren is gepresenteerd door Gedeputeerde Staten. Volgens het provinciebestuur is de daling vooral het gevolg van de tien dagen dat er in mei en juni in het openbaar vervoer is gestaakt. Maar ook het mooie zomerweer heeft effect op het reizigersgedrag: Brabanders pakken dan sneller de fiets.