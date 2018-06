Miljoenensubsidie voor Grote Kerk: 'Maar dan moeten Bredanaars zelf ook bijdragen'

Patricia Paay loog over leeftijd echtgenoot, met wie ze in Zundert woont: 'Ik maakte hem wat ouder'

8:33 ZUNDERT - Patricia Paay (69) erkent niet eerlijk te zijn geweest over de leeftijd van haar echtgenoot Robbert Hinfelaar, met wie ze sinds een half jaar in Zundert woont. In de media vertelde ze eind 2016 dat Robbert 32 jaar oud was, maar in werkelijkheid was hij toen nog maar 28.