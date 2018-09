Miljoenenschade door rivierkreeftjes en balsemien

'Chauf­feur cokebusje wist niks van verborgen lading'

6:00 BREDA/AMSTERDAM - De 30-jarige chauffeur uit Breda in wiens busje deze week 473 kilo cocaïne werd aangetroffen, zegt dat hij niet wist dat hij drugs vervoerde. ,,Hij was compleet in shock toen hij het hoorde. Hij dacht dat het busje leeg was'', zegt advocaat Menno Buntsma.