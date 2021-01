Miljoenenproject CSM, de noordelijke rondweg en coronaproblemen: hier heeft Breda het over in 2021

Vaccinatie tegen corona in Breda, GGD wacht me­ga-operatie

31 december BREDA - De GGD’en zijn wel wat gewend als het gaat om grootschalige vaccinatiecampagnes, maar de inenting tegen het coronavirus is van een omvang die haar weerga niet kent. In West-Brabant start net als in de meeste andere regio's in Nederland op 18 januari de vaccinatie tegen het coronavirus.