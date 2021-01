Miljoenen subsidie in Breda ‘zo eerlijk mogelijk’ verdeeld volgens stadsbestuur: ‘Maar ideaal model bestaat niet’

Het CDA wilde weten hoe het zit met kleinere organisaties die zich weggedrukt voelen. Dat probleem speelde eerder ook al bij de in 2016 ingevoerde ‘tafels’, waarbij het zelfs kwam tot een rechtszaak. De gemeente heeft inmiddels de regie weer naar zich toe getrokken met een nieuw beoordelingssysteem. Een ambtelijke commissie toetst aanvragen op criteria, het college besluit.

Teleurgesteld

B en W gaan voor een zo ‘objectief, eerlijk en effectief’ mogelijk subsidiemodel. ,,Maar we realiseren ons dat geen één model louter tot tevredenheid leidt.” Niet alle aanvragen kunnen gehonoreerd worden omdat de subsidie niet toereikend is, stellen B en W. ,,Met initiatiefnemers kijken we of en hoe hun initiatief toch zoveel mogelijk kan worden voortgezet.” Een van de projecten die niet is gehonoreerd is La Femme Vitaal in de Hoge Vucht, gericht op het versterken van vrouwen door ontmoeting, persoonlijke ontwikkeling en gezondheid.

Vanuit Wijkplatform

B en W: ,,La Femme Vitaal is een heel mooi initiatief dat tot nu toe vanuit het wijkplatform is gesubsidieerd, getoetst aan de wijkgerichte doelen. De organisatie wilde echter graag vanaf 2021 haar activiteiten uitbreiden tot een stedelijk initiatief, met een betaalde kracht. De subsidieaanvraag is daarmee ook een stuk hoger geworden. De subsidieaanvraag concurreert met andere (zinvolle) aanvragen binnen dit thema. Bij deze toetsing zijn andere initiatieven hoger beoordeeld door de adviescommissie.”

Het college vervolgt: ,,We verkennen met La Femme Vitaal of ze de bestaande wijkgerichte werkzaamheden kunnen en willen voortzetten met subsidiëring via wijkzaken/wijkplatforms.”

Spanningsveld

De grootte van het initiatief is volgens B en W in beginsel niet relevant voor de toekenning van een subsidie. ,,Tegelijkertijd herkennen we het spanningsveld. Wanneer er niet meer budget beschikbaar is, concurreert het één altijd met het andere. We vinden het waardevol om (ook) daarover verder met de raad en betrokken organisaties in gesprek te gaan.”