Miljoenen extra naar Brabant en Zeeland om zware drugscriminaliteit aan te pakken

‘We hebben er totaal geen last van’, Breda heeft al een opvang voor ex-thuislozen waar Teteringen tegenop ziet

Verbazing op het gezicht van de buren van de opvang voor ex-thuislozen aan de Valkenierslaan in Breda. “Of we er wel eens last hebben? Totaal niet!” In Teteringen zitten buurtbewoners op zo’n zelfde opvang niet te wachten.

19 mei