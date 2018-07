Miljoen voor Generaal Maczek Memorial: gedenkplek gaat er komen

,,Fantastisch. Eindelijk. We hebben hier vier jaar naartoe gewerkt”, aldus Willem Krzeszewski, voorzitter van de stichting Generaal Maczek Memorial. Er is opluchting, want voor de initiatiefnemers was het een zenuwslopende periode. De plannen lagen klaar, maar kwam het geld er ook?

Vanmiddag reisden de Raad van Bestuur van het vfonds en gedeputeerde Henri Swinkels langs oorlogsmusea in Brabant. Alles in het kader van Brabant Remembers: de herdenking van de bevrijding van Nederland in 2019 en 2020, dan 75 jaar geleden. Aan de hand van 75 persoonlijke verhalen wordt het verhaal van de Tweede Wereldoorlog verteld, door heel de provincie. Sommige initiatieven kregen vandaag goed nieuws, anderen niet.



Het verhaal van Stanislaw Maczek is één van de verhalen die wel op financiële steun kan rekenen vanuit het vfonds en de provincie. De commandant van de eerste Poolse Pantserdivisie wist met zijn mannen Breda te bevrijden van de bezetter. Ook is hij begraven op het ereveld aan de Ettensebaan.

Volledig scherm Maczek Memorial krijgt subsidie van vfonds en Provincie © Saminna van den Bulk In het Memorial kunnen bezoekers straks zien hoe de Poolse strijders door Europa trokken en hoe Breda werd bevrijd. Een museum en een gedenkplaats.

Bijzondere relatie

Volgens Michiel van Hattem, directeur van het vfonds, is de bevrijding door de Polen nog een onderbelicht thema. Reden te meer om het Memorial te steunen: ,,We konden vandaag niet iedereen blij maken tijdens onze tour door Brabant, maar we zeggen ja tegen het Maczek Memorial. Omdat Breda en Polen een bijzondere relatie hebben en dat verhaal van de bevrijding moet worden verteld.”

Ook blijdschap bij Paul Depla, burgemeester van Breda. ,,De stad heeft haar vrijheid en bevrijding te danken aan de eerste Poolse Pantserdivisie.” Hij vindt dat de stad dat verhaal, met het Memorial, ‘moet blijven vertellen’.

Laatste stukje

In totaal gaat de aanleg van het Memorial 1,8 miljoen euro kosten. ,,De gemeente heeft al 250.000 euro beschikbaar gesteld en 300.000 in het vooruitzicht”, vertelt Krzeszewski. Daar komen de subsidies nu bovenop.

Maar dan zijn ze er nog niet. De rest van het geld moet uit de gemeenschap komen. Bedrijven, burgers. Andere gemeenten, die ook werden bevrijd door de Polen. ,,We zitten er aan te denken hen te vragen een symbolisch bedrag te schenken van 1944 of 1945 euro.” Of: ,,Om mensen te vragen ambassadeur te worden van het Memorial."

Ideeën te over. Belangrijkste is dat het grootste deel van het bedrag er is, zegt Krzeszewski. ,,Nu kunnen we de omgevingsvergunning gaan aanvragen. Hopelijk kunnen we dan in januari of februari bouwen.” Bedoeling is dat het Memorial er in oktober 2019 staat. Mary Heessels, secretaris van het Comité Fondsenwerving, kan niet wachten: ,,We staan klaar.”

Volledig scherm Impressie Generaal Maczek Memorial. Bron: Comité Fondsenwerving Generaal Maczek Memorial 2 © Comité Fondsenwerving Generaal Maczek Memorial